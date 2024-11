Metropolitanmagazine.it - Amazon lancia Haul: nuovo e-commerce a prezzi stracciati in concorrenza con Temu e Shein

Leggi su Metropolitanmagazine.it

entra nel mercato dell’e-low-cost connegozio virtuale in cui è possibile acquistare vestiti, prodotti di elettronica e per la casa ad un prezzo particolarmente conveniente. La versione beta è integrata nell’app, è disponibile al momento solo negli Stati Uniti e prevede un tempo di consegna compreso tra una e due settimane.viene definito “un luogo in cui scoprire prodotti di moda, casa, lifestyle, elettronica e altri prodotti ancora più convenienti conultra bassi e tempi di consegna tipici di una o due settimane“. Tutti i prodotti proposti hanno garanzia(Garanzia dalla A alla Z), “indipendentemente dal fatto che siano venduti dao da uno dei nostri partner di vendita“, ed hanno un prezzo pari o inferiore a 20 dollari.“Trovare ottimi prodotti amolto bassi è importante per i clienti e continuiamo a esplorare modi in cui possiamo collaborare con i nostri partner di vendita in modo che possano offrire prodotti aultra bassi” – Dharmesh Mehta, VP Worldwide Selling Partner Services diIlmarkeplace disi inserisce in un contesto abbastanza complesso.