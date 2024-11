Ilnapolista.it - Allegri non parla della Juventus di Motta: «Guardo il tennis, mi diverte»

L’ex tecnico, Massimiliano, questa sera riceverà il Tapiro d’oro “con il corto muso” da Striscia la Notizia.: «Ladiil, mi»Ai microfoni di Valerio Staffelli si è limitato a dire sul periodo che sta vivendo senza incarichi:«Sto bene anche in vacanza».Alla domanda se fosse stato esonerato dalla Juve per colpa del ds Cristiano Giuntoli, ha risposto:«Assolutamente no, sono molto affezionato alla mia ex squadra e le auguro sempre il meglio».Sulladi Thiagoha cambiato discorso:«Sono stato a vedere il, mi sono divertito un sacco».E infine, sull’indiscrezione che lo vedeva in Premier League:«C’era la Manica, il mare di mezzo. mi mancavano i braccioli per nuotare fino a là».L’ex Juve era nella lista per la panchinaRomaIn primis Mancini, poi c’è la suggestione, che ieri era stranamente a San Siro forse per studiare il Napoli, e infine Garcia.