A Loreto un coro cittadino per la giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Prende il via uno dei più significativi progetti speciali di questa nuova stagione di Pandemonium Teatro: l’iniziativa “Teatro libera tutti!”, che si pone l’obiettivo di narrare le periferie attraverso il protagonismo degli abitanti per non disperdere la memoria, amplificare i bisogni dell’oggi e le visioni del domani. Un lavoro che si pone come generatore di occasioni di aggregazione, socialità e spazio-tempo inclusivo.“Teatro libera tutti!” si rivolge alla popolazione favorendone la centralità in attività teatrali e artistiche; intende mettere al centro il quartiere die altre due zone periferiche (Alzano Lombardo e il quartiere di Redona a Bergamo) creando interazione e dialogo per far vivere l’arte scenica non solo come valore e bellezza in sé ma anche come occasione preziosa di relazione e scambio fra esseri umani, fra generazioni e territori.