Zoe Cristofoli aspetta il secondo figlio da Theo Hernandez | svelato il sesso del bebè Video

Zoesaranno presto genitori bis!Ieri sera la giovane influencer e il difensore del Milan attraverso un reel pubblicato su Instagram hannonon solo la seconda dolce attesa ma anche ildel!Le parole di Zoe a corredo del:Ci sono cose che vorresti tenere solo per te che alla fine vale la pena di condividere. Semplice come una cena a casa con chi ami. La cosa più bella è che davvero nessuno sapeva niente, io per prima. Chi ha fatto in modo di farmi credere tutto il contrario infatti si vede quasi svengo e ciliegina sulla torta gli effetti speciali last minute. Ti aspetto vita mia View this post on Instagram A post shared by ZOE (@zoe)Il piccoloJunior nato il 7 aprile 2022 sarà dunque fratello maggiore di una splendida femminuccia! L'articolo Zoeildaildel) proviene da Isa e Chia.