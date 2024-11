Agi.it - Tutti pazzi per Sinner, dal nobile sabaudo alle Carota Girls

AGI - Per l'ultima gara del gruppo Nastase, Torino e l'area dell'Inalpi Arena sono un inno perenne a Jannik. Il tennista n.1 al mondo, già qualificatosi per le semifinali delle Atp Finals, è onnipresente. Cartelloni, cartonati, pubblicità, gadget a non finire parlano di lui. E lui, sul campo, parla di tennis. Da n.1 al mondo, davanti al pubblico entusiasta. Un pubblico che lo adora e che ora ha imparato a gestire come un direttore d'orchestra. Dopo un gran punto vinto con Taylor Fritz, due giorni fa, si è portato la mano all'orecchio per incoraggiare l'immancabile coro: "Ole, ole ole ole. Jannik. Jannik". E all'Inalpi Arena sono accorsi in decine di migliaia per lui. L'impianto indoor più grande d'Italia per le Nitto Atp Finals prevede la presenza di circa 12.000 spettatori all'interno.