Formiche.net - Tutti gli ingredienti per decarbonizzare l’Italia (senza pregiudizi). L’analisi di Zollino

Leggi su Formiche.net

Abbiamo un obiettivo: azzerare le emissioni di gas serra, a cominciare dalla produzione e uso di energia. È una sfida difficilissima: affrontarla portandosi dietro un fardello disignifica fallimento certo. Proviamo allora a mettere da parte opinioni, convinzioni, sentito dire, scelte politiche errate e analizziamo i fatti, che – si sa – sono piuttosto insensibili alle opinioni.Nel primo semestre 2024 la Francia ha prodotto energia elettrica per il proprio fabbisogno (218 terawattora, TWh) e ne ha esportata un bel po’ (45 TWh), emettendo 30,6 grammi di CO2 per kilowattora (kWh) generato. La Germania (con un fabbisogno di 225 TWh) ha importato 11 TWh e per generare il resto ha emesso 367 grammi di CO2 per kWh: dodici volte più della Francia.In Italia abbiamo importato 27 dei 129 TWh di domanda e per il resto abbiamo emesso 300 grammi di CO2 per kWh.