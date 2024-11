Gaeta.it - Tre ex consiglieri di Cogoleto sotto processo per saluto fascista durante il Giorno della Memoria

Facebook WhatsAppTwitter Ila carico di tre excomunali disi sta rivelando un caso di rilevanza pubblica e storica, al centro dell’attenzione per l’accusa di violazionelegge Mancino. Gli eventi sono stati scatenati da un gesto controverso avvenuto il 27 gennaio 2021, unsignificativo dedicato alla commemorazione delle vittime dell’Olocausto. In questa occasione, Valeria Amadei , Francesco Biamonti e Mauro Siri avrebbero effettuato iluna seduta consiliare, provocando indignazione tra i partiti di opposizione e nella comunità locale.L’accusa e le difeseIl gruppo diè accusato di aver mostrato un comportamento che non solo è ritenuto inadeguato, ma anche potenzialmente perseguitabile secondo la legge italiana che condanna le manifestazioni di apologia del fascismo.