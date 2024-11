Svezia la ministra soffre di ‘banana-fobia’ | Fate sparire la frutta

Leggi su .com

(Adnkronos) – Paulina Brandberg,svedese per l'Uguaglianza di genere, soffrirebbe di una forte fobia delle banane. Lo rivela il tabloid svedese Expressen, che avrebbe ottenuto diverse e-mail in cui lo staff dell'esponente del governo richiede espressamente di rimuovere i frutti gialli da tutti i luoghi visitati in via ufficiale dall’esponente del governo. In una e-mail .L'articolo, ladi: “la” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.