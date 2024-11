Unlimitednews.it - Sogin, aperto a Latina il cantiere per smantellare i boilers

ROMA (ITALPRESS) –hanella centrale nucleare diildove verranno svolte le attività di smantellamento dei sei generatori di vapori (), i caratteristici cilindri rossi posizionati all’esterno dell’edificio reattore, che durante l’esercizio permettevano di trasferire il calore dall’anidride carbonica all’acqua, producendo così il vapore necessario ad attivare le turbine e a produrre energia elettrica. Si tratta di un’attività particolarmente complessa perchè riguarda componenti posizionati in quota di elevate dimensioni: ogni boiler è alto 24 metri con un diametro di 6, per un peso complessivo di 3.700 tonnellate.Attualmente sono in corso i lavori di realizzazione delle strutture di confinamento che consentiranno di isolare e mantenere in sicurezza, per tutta la durata delle operazioni, le aree interessate dalle attività di taglio deie di movimentazione dei materiali, rispetto all’ambiente esterno.