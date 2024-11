Oasport.it - Sinner l’inesorabile: non dà scampo a Medvedev e vola in semifinale da primo del girone alle Finals

Jannikchiude dadelintitolato a Ilie Nastase le prime tre partite delle ATP2024. Il numero 1 del mondo batte il russo Daniilper 6-3 6-4 nell’ultima partita del raggruppamento, eliminandolo peraltro dal torneo dei migliori otto e spedendo inl’americano e finalista degli US Open Taylor Fritz. Domani si conoscerà il nome del suo avversario di sabato, ma intanto una cosa è certa: nel giro di nemmeno 14 mesi Jannik ha ribaltato il conto dei precedenti con, passando da 0-6 a 8-7.Dopo cinque game che, senza grandi scossoni, seguono i servizi, arriva improvvisa, eppure in certo modo attesa, la prima spinta vera di. Due le pbreak che il numero 1 del mondo si procura sul 3-2: la prima si risolve in un dritto largo, sulla seconda la risposta non supera il nastro.