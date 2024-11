Formiche.net - Se la pace in Ucraina di Trump è l’uovo di Colombo. L’opinione di Guandalini

Vedremo sece la farà a chiudere il conflitto russo-ucraino. Nel frattempo non è sprecato un grazie per la volontà di occuparsene. Bastava relativamente poco per trovare il modo di sgelare il clima calato sulla guerra in. D’un tratto, il mondo, ormai contrapposto in blocchi, spinto dall’andatura vagheggiante tenuta dall’Occidente, in particolare dall’Europa, esprime la volontà di parlarsi, trova la spinta per uscire dal torpore. Da quel velo grande d’inerzia, contraddizioni, pressapochismo che ha coperto il conflitto russo-ucraino. Ci voleva tanto capirlo?Quante superflue lezioni di civiltà esportabile abbiamo dovuto sorbirci. Nelle sue formule più assurde. A mezz’aria. Scelte-non scelte. Chi invia armi, chi non le invia, chi dice di non essere in guerra con la Russia, chi prende il gas, chi fa le triangolazioni per coprirsi le spalle, chi approva il piano di Vittoria di Zelensky, chi parte dal sostenere la resistenzae arriva fino ad approvare la legittimità strategica di Kyiv di spostare la guerra dentro la Russia, chi invia missili ma solo per uso interno, chi vorrebbe mandare la Nato e chi di nascosto invia soldati, chi farebbe sedere Zelensky da subito nella Nato e chi non gli dà alcuna speranza.