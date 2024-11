Oasport.it - Sci alpino, i favoriti per la Coppa del Mondo di slalom: regna l’incertezza, tanti i pretendenti

Leggi su Oasport.it

Nelladelmaschile di scic’è una specialità in cuie dove la lotta per la sfera di cristallo è assolutamente aperta a moltissimi. Si tratta dello, che avrà la sua prima gara proprio questo fine settimana a Levi, che torna ad ospitare una gara maschile tra i rapid gates cinque anni dopo l’ultima volta.Si riparte dopo una stagione passata che ha incoronato Manuel Feller. L’austriaco è stato assolutamente il più continuo lungo tutto l’anno ed ha ampiamente merito la conquista della sua prima. Feller è riuscito per la prima volta a trovare costanza di rendimento, evitando gli errori e le sbavature che spesso hanno caratterizzato la sua carriera. Nella passata stagione sono state ben quattro le vittorie, proprio il doppio di quelle conquistate fino a quel momento.