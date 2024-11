Gaeta.it - Scandalo adozioni: la storia dei bambini italiani inviati negli Stati Uniti tra il 1950 e il 1970

Un'inchiesta recente ha messo in luce una vicenda drammatica che ha coinvolto centinaia di, mandatitra ile il. Questa, rivelata dal programma "60 Minutes" della CBS News, parla di un programma che ha visto il coinvolgimento del Vaticano nell'invio di orfaniverso famiglie cattoliche americane. Si stima che circa 3.500sianoadottati in questo modo, un fatto che solleva interrogativi profondi sulla natura dellee sulle motivazioni che hanno guidato queste scelte.La rivelazione dell'inchiestaIl programma della CBS ha approfondito il ruolo di Monsignor Andrew Landi, un rappresentante dell'ex National Catholic Welfare Conference, che aveva il compito di organizzare i visti per gli orfani.