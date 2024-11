Gaeta.it - Palazzo Campanella illuminato di blu: un gesto per la Giornata mondiale del diabete

Per ladel, sede del Consiglio regionale, si tinge di blu per attirare l'attenzione sulla prevenzione e il riconoscimento di questa malattia. L'illuminazione delè un simbolo forte dell'impegno per diffondere la cultura di uno stile di vita sano e per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della salute. Il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, ha sottolineato il significato profondo di questa iniziativa, che si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso ile le sue implicazioni sociali e sanitarie.Approvazione della legge per il Registro regionale dei pazienti diabeticiRecentemente è stata approvata all'unanimità dalla Commissione Sanità, guidata dalla consigliera Pasqualina Straface, una legge proposta dal consigliere Domenico Giannetta che istituisce il "Registro regionale dei pazienti diabetici".