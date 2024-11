Noir in Festival 2024 | le prime anticipazioni

Leggi su Cinefilos.it

in: leSaranno il rapper Salmo in veste di creatore e attore cinematografico e i cinque campioni delletterario, finalisti del Premio Giorgio Scerbanenco, i protagonisti della prima giornata delinin programma a Milano dal 2 al 7 dicembre. Si intitola Gangs of Milano la nuova serie targata Sky e curata da Salmo che arriva in anteprima assoluta sul palcoscenico deldopo il successo della precedente stagione di Blocco 181. È il titolo d’apertura della selezione internazionale che quest’anno vede in concorso otto antenazionali per il Black Panther Award.Gli appuntamenti al Cinema Arlecchino (in collaborazione con Cineteca Italiana Milano) sono in tutto tredici cui si affiancano – all’università IULM – i sei lungometraggi finalisti del Premio Claudio Caligari.