Ilfattoquotidiano.it - Musk e la questione dei Paesi sicuri: tracotanza improvvisata o mossa calcolata?

L’offensiva del governo italiano sulladei(di provenienza dei richiedenti asilo) assume proporzioni “planetarie” dopo la scesa in campo di Elon. Non so se si sia trattato di unao di una, ma in ogni caso si tratta di una uscita che rivela più di una intenzione inquietante.Quandodice “Il popolo italiano vive in democrazia. Prende le decisioni una autocrazia non eletta?” sembra proprio che voglia eliminare l’autonomia della magistratura. Effettivamente in Italia i giudici non sono eletti né dal popolo, né dal Parlamento, né dal governo. La magistratura è autonoma e separata, in omaggio alla tripartizione dei poteri. Negli Stati Uniti è almeno un po’ diverso, ci sono giudici che a seconda del ruolo e del livello sono eletti dai cittadini, dalle assemblee elettive, dal Presidente (Corte Suprema).