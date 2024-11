Ilgiorno.it - Mobilità sostenibile: 35 comandi a rapporto

Leggi su Ilgiorno.it

e monopattini elettrici, ma anche aggiornamento su procedura per la confisca degli autoveicoli e su sanzioni e provvedimenti per la guida in stato di ebbrezza o alterazione da sostanze. Divise a raduno a Melzo, dove alla giornata di formazione promossa ieri dal comando di polizia locale del borgo Trivulzio e dall’associazione di operatori della polizia locale "Noi PL", organizzata in biblioteca, hanno partecipato agenti e operatori di 35, in arrivo dalle province di Milano, Lodi, Bergamo e Varese. "Padrone di casa" il comandante della polizia locale Ugo Folchini, presenti i sindaci di Melzo Antonio Fusè e di Trezzo sull’Adda Diego Torri. In corso evento anche un’iniziativa solidale, la presentazione di un calendario: il ricavato finanzierà l’acquisto di macchinine elettriche “No stress“ con “griffe” della polizia locale per il trasporto di piccoli pazienti in sala operatoria negli ospedali di Bergamo e Brescia.