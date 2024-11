Gaeta.it - Milano ospita il primo evento dedicato alla combinazione di caffè e cocktail: WeCoffee Club

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterrappresenta un’importante novità nel panorama milanese. Questoesclusivo, in programma il 20 e 21 novembre, riunisce appassionati, esperti e professionisti del settore per esplorare le potenzialità espressive delnella miscelazione. L’iniziativa nasce dall’esperienza consolidata di RITAS e RITA’S TIKI ROOM, fondati da Edoardo Nono e Chiara Buzzi, in collaborazione con Gianni Tratzi, noto specialista dele consulente. Scopriamo i dettagli di unche promette di essere un punto di riferimento per chi ama ile i.La sinergia trae miscelazioneL’ideabase diè quella di mettere in evidenza l’affinità tra la cultura dele quella della miscelazione. Da un lato, il Gruppo Rita è impegnato nella ricerca e nello studio approfondito delcome ingrediente di alta qualità.