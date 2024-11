Agi.it - Meloni: "Non ho limiti di resistenza, con il consenso nulla può farci mollare. Risponderemo all'odio con i risultati"

Leggi su Agi.it

AGI - Sullo stop a Raffaele Fitto in Europa "Schlein non deve rispondere a me, ma ai cittadini italiani, le persone serie fanno cosi'". Dal palco dell'auditorium di San Francesco al Prato, a Perugia, dove si è tenuto il comizio di chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le elezioni regionali in Umbria di domenica, Giorgiaattacca la segretaria del Pd, ma non solo. Definisce "irragionevoli alcune decisioni" prese dai giudici sul trasferimento dei migranti in Albania, "perché rischiano di precludere ogni possibilità di controllo delle frontiere". Poi lancia un appello alla collaborazione: "Credo nello Stato, nelle istituzioni", ha spiegato, "quindi diamoci una mano. Bisogna correggere, ma non impedire". Ad ogni modo, ha assicurato, "continueremo a fare cio' che gli italiani ci hanno chiesto di fare scavalcando ogni possibile ostacolo.