Oasport.it - LIVE Monza-Olympiakos, Champions League volley in DIRETTA: scatta il via della partita

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-10 Mani out da zona 4 di Atanasijevic.12-9 Accompagnata la giocata di Perrin, errore lampante del numero 8.11-9 Forza il servizio Szwarc: in rete.Nessun tocco,rimane a +311-8 Sfugge la diagonale a Perrin, chiede il challenge Gardini per presunto tocco a muro.10-8 Zaytsev, missile a punto.9-8 Che botta di Atansijevic che stende la difesa di.9-7 Szwarc in avvitamento volante, +2 per.8-7 Diagonale potente e precisa di Szwarc.7-7 Koumentakis trova una palla difficile sul muro avversario.7-6 Muro vincente, sempre il canadese su Koumentakis!6-6 Szwarc! Schiacciata vincente!5-6 Ace di Atanasijevic, un missile.5-5 Koumentakis ristabilisce la parità, non basta il muro di Averill.5-4 Gran palla dello Zar.4-4 Koumentakis trova il mani-out.