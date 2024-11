Lettera43.it - L’Iran istituisce una clinica psichiatrica per le donne che rifiutano il velo

Unadi salute mentale per “curare” leche sidi indossare ilislamico. È l’ultima mossa delper reprimere il dissenso in seguito alle proteste del movimento femminile Donna, Vita, Libertà nel Paese. L’iniziativa, come ha riportato il Telegraph, è stata annunciata da Mehri Talebi Darestani, a capo del Dipartimento per lee la famiglia del Quartier generale per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio di Teheran. La struttura avrà l’obiettivo di fornire «trattamenti scientifici e psicologici per la rimozione dell’hijab» e la promozione di valori come «dignità, modestia e castità» nella società. Sebbene la partecipazione sembra sia facoltativa, a seguito dell’arresto di Ahou Daryaei – la studentessa universitaria che si è spogliata in pubblico in segno di protesta – si teme che lapossa nascondere in realtà un ennesimo tentativo per reprimere il dissenso femminile con la coercizione psicologica.