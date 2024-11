Ilnapolista.it - Lazio, Dia ha contratto la malaria in nazionale. È in cura a Dakar

Brutte notizie dal Senegal per la, Boulaye Dia halaed è attualmente in. A comunicare le condizioni dell’attaccante è stata la federazione senegalese, annunciando la sua assenza contro il Burkina Faso.“Ha avuto un attacco diil giorno della partenza per Bamako, motivo per cui è rimasto aper continuare le cure” Boulaye Dia halain Senegal e le sue condizioni andranno monitorate nei prossimi giorni. L’attaccante è attualmente in, dove si trovava per rispondere alla convocazione in vista degli impegni di novembre.Leggi anche: Traoré, il Napoli vuole assirsi delle condizioni di salute, prima di ufficializzare l’arrivo: il comunicato sulle condizioni di Dia“La Federcalcio senegalese (FSF) informa il pubblico che i giocatori Boulaye Dia e Lamine Camara saranno ritirati dalla partita Burkina Faso-Senegal di giovedì 14 novembre 2024.