Metropolitanmagazine.it - La procura di Parigi ha chiesto il carcere e l’interdizione dai pubblici uffici per Marine Le Pen

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Untore dihauna pena detentiva di cinque anni e un’interdizione daidella durata di un lustro per la leader di estrema destraLe Pen, in un processo in cui lei e altre ventiquattro persone sono accusate di appropriazione indebita di fondi dell’UE. La causa, arrivata in tribunale a quasi un decennio dall’’inizio delle indagini, minaccia di minare i progetti del suo partito. Il Rassemblement National, infatti, si sta preparando per le elezioni presidenziali del 2027, secondo i sondaggi, la deputata conservatrice sarebbe tra i favoriti per la vittoria. Mercoledì, ladella capitale francese ha dunque avanzato contro la politica la richiesta di una multa di trecentomila euro, cinque anni die una sentenza di ineleggibilità con esecuzione provvisoria.