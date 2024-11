Sport.quotidiano.net - La Named all’ultima corsa. Mancano i soldi: è addio

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo 24 anni di attività agonistica tra elite e under 23, lalascia la scena del ciclismo nazionale. Una decisione sofferta, maturata nel tempo, in un contesto che pone in primo piano i fattori economici e di sponsorizzazione. "La scelta è stata inevitabile, in primis dovuta al fattore economico - spiga Paolo Riva manager e uomo di riferimento del team brianzolo -. Il mio lungo viaggio al fianco die di Fabio Canova (ex amministratore delegato dell’azienda di Lesmo) è giunto al termine. In tanti anni ho apprezzato il valore e la preziosa collaborazione avuta dall’amico Canova: insieme abbiamo condiviso soddisdazioni e delusioni ma". L’arrivo in gruppo di, che poi diventeràsport, avviene nel 2001 anno in cui Paolo Riva mette in piedi una squadra di giovani dilettanti.