Calciomercato.it - Juventus, tripla cessione a gennaio: 18 milioni per finanziare i rinforzi in difesa

Emergenza difensiva alla: Giuntoli al lavoro in vista diper rinforzare la retroguardia di Thiago MottaLaa caccia del difensore in vista di, che potrebbero essere due dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato in nazionale da Cabal.Giuntoli e Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.itIl jolly colombiano rischia come Bremer di aver terminato in anticipo la stagione e si sottoporrà a nuovi accertamenti nelle prossime ore al J-Medical una volta torna a Torino. Thiago Motta si ritroverà così senza due pedine importanti per le prossime partite e dovrà fare di necessità virtù fino a, in attesa ovviamente della riapertura del mercato invernale. Cristiano Giuntoli già stava lavorando per un rinforzo per il settore arretrato della squadra bianconera, ma con la defezione di Cabal potrebbe esserci la necessità di un doppio colpo per tamponate l’emergenza.