Ilfattoquotidiano.it - John Krasinski è l’uomo più sexy al mondo secondo People: “Credevo fosse uno scherzo. Ora mia moglie Emily Blunt tappezzerà casa con la mia foto”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

piùal. Lo ha stabilito la rivista, che ha conferito al 45enne l’ambito riconoscimento annuale. Come ha reagito l’attore? Pensava lo stessero prendendo in giro. “A parte il fatto cheuno– racconta a-. Non mi sveglio certo tutti i giorni pensando: ‘Oggi sarà il giorno in cui mi chiederanno di esserepiùal?’. Eppure è successo davvero. Avete davvero alzato l’asticella”.Ma, noto per il suo ruolo di Jim Halpert nella celebre sitcom americana The Office, preferisce volare basso e definirsi un marito e padre. Il regista e attore vive a Brooklyn con sua, l’attrice, e le loro figlie, Hazel (10 anni) e Violet (8 anni). Una vita semplice, quella che chiede, con giornate da riempire guardando documentari su Netflix e leggendo favole alle sue piccole per farle addormentare.