Il mago assunto da Sinner per cancellare Alcaraz | scatta l' operazione chi è questo ragazzo | Guarda

Non solo il dominio in campo, conservando la vetta nel ranking oramai dal Roland Garros. Ora Jannikvuole essere il numero uno al mondo per il tennis anche sui social, con l'obiettivo di raggiungere lo stesso numero di follower di Carlos. L'altoatesino sa benissimo che la sua dimensione pubblica si alimenta anche fuori dai campi, con una corretta comunicazione sulle piattaforme digitali. Così Jannik ha fatto entrare nel suo team un social media manager, di nome Alex Meliss, un giovane creator specializzato nella creazione di contenuti per i social media e nella produzione di campagne pubblicitarie per marchi globali, da Jeep a RedBull a Sony. Meliss è stato dipinto da La Gazzetta dello Sport: è un grande appassionato di sci, parapendio, sport d'avventura, e proviene dall'Alto Adige come