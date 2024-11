361magazine.com - Gossip Girl, ritrovata l’attrice Chanel Banks: era scomparsa da due settimane

Leggi su 361magazine.com

L’ha confermato anche la polizia di LAMayanota per un piccolo ruolo nella serie tv,era. Ora, dopo due, qualche giorno fa, l’11 novembre, è statain Texas.La notizia è stata confermata da un portavoce del dipartimento di polizia di Los Angeles: “Non c’è pericolo. Sta bene. È stata tolta dal sistema delle persone scomparse e abbiamo chiuso le nostre indagini”.La cugina Danielle-Tori Singh, dopo ladelaveva anche creato una pagina su GoFoundMe per cercare la donna.“Sono stati effettuati due controlli, il 7 e l’8 novembre, nel suo appartamento, e non era lì. Èe suo marito non collabora con la polizia – poi la cugina diceva – Ha portato con sé solo il cellulare e il computer portatile. Lei non va da nessuna parte senza il suo cagnolino.