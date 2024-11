Gaeta.it - Gol Linhas Aéreas: percorso di uscita dal Chapter 11 previsto per aprile 2025

Facebook WhatsAppTwitter Gol, una delle principali compagnie aeree brasiliane, ha annunciato il suo intento di completare il processo di ristrutturazione ai sensi del11 del Codice della Insolvenza entro. Questo risultato è il frutto di un accordo cruciale stipulato con il suo principale azionista, Abra Group, che consentirà alla compagnia di ridurre significativamente il proprio debito. Con un piano molto ben definito, Gol prevede di presentare ufficialmente la propria strategia al tribunale entro la fine dell’anno, avviando un’importante fase per il futuro della compagnia.Dettagli sull’accordo con Abra GroupL’accordo di debt-for-equity raggiunto tra Gol e Abra Group prevede il trasferimento di azioni per un valore di circa 950 milioni di dollari, che contribuirà a ridurre l’enorme debito della compagnia, stimato in oltre 2,55 miliardi di dollari.