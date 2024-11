Inter-news.it - Globe Soccer Awards, cinque dell’Inter in lista: i nomi

Sono state comunicate le candidature per i2024, premi riconosciuti a calciatori e allenatori per la scorsa stagione: tra di essi figurano tre giocatorie l’allenatore Simone Inzaghi.LA NOTIZIA – L’Inter è molto ben rappresentata nelle candidature per i2024, premi riconosciuti ai migliori calciatori e allenatori (e non solo) della stagione calcistica. I tre calciatori nerazzurri presenti insono: Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Ad essi si aggiunge anche Simone Inzaghi, rientrante tra i 9 migliori allenatori della scorsa stagione. A votare saranno gli appassionati, i quali potranno esprimere la propria preferenza sul sito ufficiale dell’evento, e una giuria composta da varie figure storiche del calcio mondiale.I candidati ai: l’Inter spicca in Italia!LA– Tra i calciatori candidati al premio di miglior giocatore del 2024 vi sono anche un altro ‘italiano’, ossia Ademola Lookmann dell’Atalanta, autore di una tripletta nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.