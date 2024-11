Metropolitanmagazine.it - Giacomo Agostini, chi è la moglie María Ayuso

La carriera da pilota diè iniziata solamente a 18 anni: il padre non era convinto di questo mestiere ed ha sempre fatto ostruzionismo. Alla maggiore età è riuscito, grazie anche all’aiuto di un amico di famiglia, ad ottenere il via libera paterno e iniziare la sua attività che gli ha portato grandi soddisfazioni.nei suoi anni da professionista ha vinto ben 123 Gran Premi, salendo sul podio 163 volte in 190 gare disputate. Nella classe 500 ha ottenuto 8 titoli mondiali, 7 quelli conquistati nella 350, che lo hanno fatto diventare il pilota con maggiori trionfi nella storia del Motomondiale.La carrieraTra i suoi tanti primati, le 10 vittorie nel terribile Tourist Trophy, la corsa più antica, blasonata e pericolosa del mondo, valido come Gran Premio di Gran Bretagna dalla prima edizione del Motomondiale nel 1949 e fino al 1976, escluso dal calendario per l’eccessiva pericolosità del circuito.