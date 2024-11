Oasport.it - Francesco Bagnaia pronto ad attaccare a Barcellona: “Lo farò senza compromettere il risultato degli altri”

Leggi su Oasport.it

Ultima chiamata per i piloti della MotoGP a(Spagna). Nel week end in Catalogna calerà il sipario su questa stagione. Una sede diversa da quella originaria visto quanto è accaduto a Valencia: la tempesta DANA ha avuto conseguenze devastanti e nella città iberica, come in altre realtà spagnole, si è a lavoro per prevenire/limitare i danni e ripartire.Nella classe regina Jorge Martin (Ducati Pramac) si presenta a questo fine-settimana con 24 punti di margine in classifica generale. Un vantaggio abbastanza rassicurante nei confronti di(Ducati Factory), che cercherà di vincere la Sprint Race e la gara domenicale, nella consapevolezza che potrebbe non bastare. Ne ha parlato Pecco nel corso della conferenza stampa di presentazione della tappa catalana.“Sono contento di correre qui.