Lanazione.it - Firenze, alla Galleria dell’Accademia la mostra Controcanto sull’universo femminile

, 14 novembre 2024 - Ladipresenta la”, un suggestivo dialogo tra l'universodell'artista fiorentina Daniela De Lorenzo e i ritratti dello scultore ottocentesco Lorenzo Bartolini. L'esposizione verrà inaugurata il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, e sarà visitabile dal 26 novembre al 6 gennaio 2025. Lanasce come evento OFF del festival L'Eredità delle donne, la manifestazione dedicata all'empowermentche valorizza il contributo passato e presente delle donne nei vari ambiti del sapere. La rassegna, giuntasettima edizione, quest'anno è dedicatafigura di Anna Maria Luisa de’ Medici (1667-1743) e alle generazioni femminili del futuro, come si evince dal tema “Future” – gioco di parole che rimanda al contempo alle donne che verranno e all’avvenire nelle loro mani, leggendolo all'inglese.