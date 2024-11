Biccy.it - Diletta Leotta sbarca (anche) da Gerry Scotti per promuovere La Talpa

Leggi su Biccy.it

La quarta stagione de Lapromossa sulla rete ammiraglia dopo sedici anni di pausa non sta, probabilmente, portando a casa i risultati previsti dato che le prime due puntate hanno ottenuto una media di share del 13%. Un risultato che Pier Silvio Berlusconi ha invece applaudito e che pare abbia soddisfatto l’azienda. Insomma, i numeri non sono quelli che porta a casa Maria De Filippi (e sono inferioriagli altri reality show del canale), eppure i comunicati stampa sono entusiasti.Una cosa è certa: com’è giusto che sia,si è presa spazio nei maggiori contenitori della rete perLa. Al contrario di un Grande Fratello o di un’edizione qualsiasi de L’Isola dei Famosi che devono accontentarsi di un’intervista pre-kickoff da Silvia Toffanin, in questo caso la conduttrice è stata ovunque.