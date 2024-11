Gaeta.it - Crisi occupazionale alla Giano srl: deadline per i licenziamenti il 18 dicembre

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il 18è una data chiave per i 195 dipendenti dellasrl, azienda specializzata nella produzione di carte d’ufficio. Questa data segna l’inizio della procedura di licenziamento, a seguito della decisione del Gruppo Fedrigoni di chiudere definitivamente lo stabilimento. L’incontro di oggi a Verona tra i rappresentanti dellae i sindacati, tra cui Slc-Cgil, Fistel Cisl e Uilcom-Uil, non ha portato a risultati concreti. La situazione è critica e il futuro è incerto per molti lavoratori a Fabriano, in provincia di Ancona.Negoziazioni e tentativi di trovare un accordoDurante l’incontro, si è discusso di alternativechiusura, con le istituzioni locali e i sindacati che hanno chiesto al Gruppo Fedrigoni di posticipare la chiusura per un anno.