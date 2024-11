Amica.it - Coordinare bomber e vestito è il nuovo trend da sperimentare questa stagione

Quando pensiamo alla parola coordinato nella moda, solitamente le prime cose che vengono in mente sono il twin-set di maglia, il tailleur o un completo top e gonna. Ma se la moda è in continua evoluzione e sempre desiderosa di qualcosa di mai visto, la nuova frontiera in questo caso potrebbe essere quella di indossarecoordinati. Sembra davvero strano a sentirlo dire, eppure è uno deiche è stato avvistato nello street style delle ultime sfilate di Parigi e che ha colpito proprio per la sua originalità. Ma anche perché mette insieme in maniera insolita due grandi classici dell’armadio che non smettiamo mai di voler indossare ancora e ancora. GUARDA LE FOTOLook che funzionano: i migliori outfit autunno inverno 2024/25 Non il solito coordinato modaIl look street style che esaminiamo oggi punta proprio sull’accostamento dicoordinati.