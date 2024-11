Iltempo.it - "Ci deve dire da che parte sta", Meloni stana Schlein su Europa e migranti

«Una regione bellissima». Tra le bandiere dei partiti dell'alleanza di centrodestra, l'evento di Perugia, che chiude la campagna elettorale di Fdi, Lega e Fi,con un video-spot che mostra le bellezze dell'Umbria, con la voce della candidata uscente, Donatella Tesei, pronta per il bis. Poi a lei tocca il primo intervento live («Noi siamo quelli del fare, dall'altraci sono quelli del no», dice con un mantra che accompagna l'alleanza in tutte le ultime campagne elettorali, come ad esempio in Liguria). Nel frattempo all'auditorium San Francesco del prato, arriva il premier Giorgia, ma non in tempo per applaul'altra donna presente oggi sul palco dell'alleanza. Ad omaggiarla, per quanto fatto ci pensa Stefano Bandecchi, di Alternativa Popolare, che definisce Tesei una sorta di antidoto al male.