Anteprima24.it - Buco 167, Caserta Decide critica: “Progetto non ecosostenibile”

Tempo di lettura: 2 minutiFa discutere al’avvio dei lavori di riqualificazione del cosiddetto “di Parco degli Aranci”, uno spazio ampio e profondo tra i palazzi nella zona 167, eredità di un centro commerciale mai edificato, che il Comune vuole trasformare attraverso la realizzazione di un impianto sportivo per l’atletica leggera. Si tratta di opere attese da anni dai cittadini, partite ieri, con la garanzia data dal Comune che saranno ecosostenibili, con il recupero delle cubature esistenti ma senza alcun utilizzo di cemento e con la conservazione dell’attuale patrimonio naturalistico, a partire dal verde.Rassicurazioni cui però non crede il Movimento, da sempre attento alle criticità ambientali e alla piena fruizione del verde da parte della collettività, rappresentato in Consiglio comunale da Raffaele Giovine.