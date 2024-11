Lettera43.it - Brasile, due esplosioni nella Piazza dei Tre Poteri: morto un uomo

Alle 19:30 di mercoledì, le 23:30 italiane, due fortisono avvenutedei Trea Brasilia, dove si trovano la Corte suprema, il parlamento e l’ufficio della presidenza. La prima esplosione ha coinvolto un’auto nel parcheggio della Camera dei deputati. Al momento, non è chiaro se i due incidenti siano collegati. Una persona è morta, e il corpo è stato trovato vicino alla statua della Giustizia, davanti all’edificio della Corte suprema. L’area è stata isolata dalle forze dell’ordine, mentre i giudici presenti sono stati evacuati per sicurezza. Le autorità hanno dichiarato lo stato di massima allerta, con il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva che sta monitorando la situazione dalla residenza ufficiale.La vittima è Francisco Wanderley Luiz, il presunto attentatoreLa vittima è stata identificata come Francisco Wanderley Luiz, noto come Tiü França, un fabbro 59enne di Rio do Sul, nello stato di Santa Catarina.