Braciami ancora | dalle bistecche alle tartare la classifica delle 50 migliori steak house d' Italia

Buone notizie per i buongustai e gli amanti della carne: è arrivata laaggiornata di50d'. Si tratta di locali che brillano per qualità, competenza e anche innovazione nei confronti di pietanze come, burger,e tagliate che di norma fanno rima con tradizione. Spesso, ma non sempre. A guidare l'elenco i Due Cippi di Saturnia e la Braseria di Osio Sotto (Bergamo). La Toscana con nove ristoranti è la regione con più riconoscimenti. Nella Top 50 del network. con oltre un milione di follower sui social, laassegna a ogni ristorante"fiamme" di merito, da "ottimo livello" (una fiamma) a "eccellente" (due) fino a "straordinario" (tre). Gli esperti hanno considerato anche ricerca deglivamenti virtuosi, servizio e competenza in sala, tecniche di cottura, qualità della cantina.