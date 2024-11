Chiccheinformatiche.com - Bonus Natale 2024: requisiti e come accederci

Leggi su Chiccheinformatiche.com

Ilè un’indennità una tantum di 100 euro destinata ai lavoratori dipendenti con specificireddituali e familiari. Questo contributo verrà erogato insieme alla tredicesima mensilità di dicembreper accedere alReddito complessivo: Il lavoratore deve aver percepito nelun reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. È importante notare che il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze non concorre al calcolo di questo limite.Situazione familiare: Il beneficiario deve avere almeno un figlio fiscalmente a carico. Inoltre, è necessario che il coniuge sia fiscalmente a carico e non legalmente ed effettivamente separato. In alternativa, ilspetta anche ai nuclei familiari monogenitoriali, ovvero ai genitori single con almeno un figlio a carico.