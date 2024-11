Zon.it - Baronissi, colpo dei ladri in pieno pomeriggio con i residenti in casa

Un nuovo inquietante episodio di criminalità scuote la Valle dell’Irno. Nella serata di martedì, incentro a, precisamente in via Ferreria, due malviventi sono penetrati in un’abitazione intorno alle ore 19, approfittando di un momento in cui isi trovavano al piano inferiore. IlLa vicenda, riportata questa mattina dal quotidiano La Città, ha assunto contorni drammatici quando una donna, insospettita da rumori provenienti dal piano superiore, ha deciso di salire a controllare, ritrovandosi di fronte uno dei. L’uomo, con il volto coperto, le ha intimato di allontanarsi. Terrorizzata, la donna ha subito allertato i carabinieri, che sono intervenuti rapidamente sul posto. Tuttavia, ierano già riusciti a completare ile a dileguarsi.Il bottino includeva una somma di denaro contante e numerosi gioielli e preziosi di alto valore, trafugati dopo aver scassinato una cassaforte con l’aiuto di un flessibile.