Back in Action | trailer della nuova commedia d’azione di Netflix

Leggi su Cinefilos.it

indiÈ uscito il teaserdiin, il nuovo film diretto da Seth Gordon (Come ammazzare il capo. e vivere felici) in arrivo il 17 gennaio 2025 solo su. Il film segna il ritorno di Cameron Diaz e Jamie Foxx insieme sul grande schermo dopo dieci anni e vanta un cast stellare che include Glenn Close, Kyle Chandler, Andrew Scott e Jamie Demetriou. La sceneggiatura è stata scritta da Gordon insieme a Brendan O’Brien (Cattivi vicini).Anni dopo aver abbandonato una vita da spieCIA per mettere su famiglia, Emily (Cameron Diaz) e Matt (Jamie Foxx) si ritrovanomente trascinati in quel mondo quando la loro copertura salta.INFORMAZIONI SUINDIRETTO DA: Seth Gordon (Come ammazzare il capo. e vivere felici)SCENEGGIATURA DI: Seth Gordon e Brendan O’Brien (Cattivi vicini)PRODOTTO DA: Jenno Topping, Peter Chernin e Sharla Sumpter Bridgett (Le Mans ’66 – La grande sfida, Il diritto di contare, Luther) per Chernin Entertainment; Beau Bauman (Una spia e mezzo) per Good One Productions; Seth Gordon per Exhibit APRODUTTORI ESECUTIVI: Jamie Foxx, Datari Turner, Brendan O’Brien, Tim LewisCAST PRINCIPALE: Jamie Foxx, Cameron Diaz, Kyle Chandler, Andrew Scott, Jamie Demetriou , McKenna Roberts, Rylan Jackson e Glenn CloseCinefilos.