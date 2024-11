Bergamonews.it - Associazione Omero, al via la scuola di atletica leggera per ragazzi con disabilità

Bergamo. Unapermanente didedicata aicon. Questa l’iniziativa ideata e sostenuta dall‘, realtà da sempre volta a promuovere attività di carattere sportivo per persone con, soprattutto visiva, che ha scelto di aprire le porte del mondo dello sport a tutti i giovani, della città e della provincia, che hanno voglia di mettersi in gioco. A presentare l’iniziativa, che va ad aggiungersi a quella dellaitinerante, promossa lo scorso fine settimana, il 9 e il 10 novembre al Cus di Dalmine, il presidente Dario Merelli. Un progetto sposato e sostenuto anche dal Comune di Bergamo, da sempre in prima fila quando si parla di inclusione, anche dal punto di vista sportivo.“Al centro del fare dell’e anche del pensiero sotteso a questa iniziativa c’è la capacità di unire, includere e creare legami sociali attraverso l’attività sportiva – così Marcella Messina, assessore alle Politiche Sociali e allo Sport di Palazzo Frizzoni -.