Assistenti parlamentari fittizi, chiesti cinque anni e l'ineleggibilità per Marine Le Pen

Mercoledì 13 novembre la procura di Parigi ha chiesto una condanna a, tre dei quali sospesi, perLe Pen, e altrettanti di ineleggibilità, nel processo che la vede imputata insieme con altri 24 membri del Rassemblement National per gli impieghideglial parlamento europeo tra il 2004 e il 2016 (quando il partito si chiamava ancora Front National).Le Pen rischia di non correre alle Presidenziali del 2027I pm Nicolas Barret e Louise Neyton hanno inoltre chiesto 300 mila euro di multa e che il partito, perseguito come persona giuridica per concorso in appropriazione indebita di fondi pubblici europei, venga condannato a una multa di 2 milioni di euro. La sentenza è attesa a inizio 2025. Se venisse accolta la richiesta dell’accusaLe Pen e rigettato ogni ricorso, la leader di estrema destra non potrebbe correre alle prossime Presidenziali del 2027.