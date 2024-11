Ilfattoquotidiano.it - Al Congresso Usa si è tenuta una storica udienza sui fenomeni Ufo

Si èmercoledì a Washington, presso la Camera deldegli Stati Uniti, unaaudizione suianomali non identificati UAP, comunemente chiamati oggetti volanti non identificati (Ufo). E’ stata aperta dalla repubblicana Nancy Mace (R-Shout Carolina), l’si intitolava “anomali non identificati: esporre la verità”.La brillante chairwoman ha chiarito che l’obiettivo dell’era quello di comprendere l’estensione delle indagini UAP del Pentagono e qualsiasi informazione nota sulle forme di vita extraterrestri e la tecnologia aliena. Perché tenere la segretezza se non è davvero un grosso problema e non c’è niente da sapere? Perché nasconderlo al popolo americano? Mace ha gestito in maniera brillante scomodi argomenti come il documento riguardante il programma segreto venuto alla luce da pochi giorni, denominato “Immaculate Constellation”, e che ha riportato all’attenzione il problema degli UAP/UFO.