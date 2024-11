Ilgiorno.it - Ad Arese incubo restyling, il centro bello e deserto: “I negozi rischiano il crac”

(Milano) – Icon le saracinesche abbassate sono di gran lunga più numerosi rispetto a quelli aperti. “Una volta qui c’erano il macellaio, il panettiere, l’edicola – ci racconta un pensionato –. Era la strada dei, c’erano anche tanti posti dove parcheggiare, tutti gratuiti. Oggi forse esteticamente è una strada molto più bella, ma guardate: è vuota”. Siamo in via Caduti, nelstorico di. La via sulla quale si affacciano il municipio, il cinema teatro e l’oratorio Don Bosco. È una delle vie principali e negli anni è cambiata dal punto di vista urbanistico e commerciale, come è successo in molti centri storici dell’hinterland milanese. Ora via Caduti si prepara a un nuovo intervento di riqualificazione da quasi due milioni di euro, approvato dalla Giunta comunale disinistra.