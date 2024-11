Zonawrestling.net - WWE: Sol Ruca si qualifica per il Women’s Iron Survivor Challenge Match con una vittoria sorprendente durante NXT

Manca meno di un mese a NXT Deadline, e i fan sono pronti per la seconda edizione dell’. L’evento è previsto per sabato 7 dicembre 2024 al Minneapolis Armory a Minneapolis, Minnesota. L’evento sta prendendo forma, con la prima concorrente che ha assicurato il suo postola puntata di NXT della scorsa notte. Cora Jade ha affrontato Solnel primodizione per ill’episodio di questa settimana. L’inizio del torneo ha dato a entrambe l’occasione di dimostrare quanto valgono.Dopo essere tornata da un infortunio ad agosto, Solsi è impegnata molto per riaffermarsi nella divisione femminile di NXT. Anche Cora Jade è appena tornata dopo una pausa all’inizio di ottobre e ha attirato molta attenzione da allora.