Wife & Dog, il nuovo film di Guy Ritchie dal cast stellare: Cumberbatch, Pike e Hopkins

Il prossimodi Guy; Dog, avrà come protagonisti il ??candidato all’Oscar Benedict, la candidata all’Oscar Rosamund Pike e il due volte vincitore dell’Oscar Anthony. I dettagli della trama delsono tenuti segreti, ma viene descritto come un “ritorno al mondo colorato e traditore dell’aristocrazia britannica che Richie ha esplorato nele nella serie TV The Gentlemen“. Le riprese dovrebbero iniziare a febbraio 2025 nel Regno Unito. La sceneggiatura è scritta da, che produce anche insieme al partner di produzione di lunga data Ivan Atkinson e John Friedberg di Black Bear. I produttori esecutivi includono Teddy Schwarzman e Michael Heimler per Black Bear.Black Bear ha lanciato le vendite dei titoli a Cannes all’inizio di quest’anno e ilsegna la terza collaborazione della società cone Atkinson dopo Il ministero della guerra sporca e In the Grey.