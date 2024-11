Lanazione.it - Sterbini verso un’altra impresa. Selezionato tra 28 mila artisti. Sarà all’european music contest

L’artista sangiovannese Walter, dopo aver brillantemente superato le audizioni "live" della nuova edizione del "Tourfest. The european", è pronto per le finali europee nella categoria interpreti "over". Un grande risultato per il cantante, che ormai da anni gira la penisola con la suaa. Le finali si terranno dal 24 novembre al 1 dicembre nella repubblica di San Marino.si esibirà la sera del 28 novembre al teatro del Titano. Dopo una selezione che ha visto coinvolti 28su tutto il territorio europeo, si tratta già di un grande risultato per l’artista, che con il suo grande talento e la capacità proverbiale di stare sul palcoscenico ha convinto i giurati e, fra questi, il noto maestro Peppe Vessicchio, che ha speso parole di grande ammirazione per Walter anche con una lettera di stima personale e di incoraggiamento per il proseguo della carriera.